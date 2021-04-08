السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تعلن عن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة والزيارة



مكة المكرمة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

أكدت وزارة الحج والعمرة إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة

ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

وأكدت الوزارة, ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.

// انتهى //

21:24ت م

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مكة المكرمة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأكدت وزارة الحج والعمرة إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.وأكدت الوزارة, ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.// انتهى //21:24ت م0263

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