السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 487 وفاة و 17221 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت إيطاليا 487 وفاة مرتبطة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة زادت بحسب هذه البيانات إلى 112861، فيما ارتفع مجمل الإصابات المحصاة إلى 3717602 منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

21:14ت م

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روما 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت إيطاليا 487 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 17221 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة زادت بحسب هذه البيانات إلى 112861، فيما ارتفع مجمل الإصابات المحصاة إلى 3717602 منذ تفشي الجائحة.// انتهى //21:14ت م0260

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