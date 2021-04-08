السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية



حفر الباطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم, الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، وذلك بديوان الضيافة بالمحافظة.

وناقش سموه خلال اللقاء مشروعات الهيئة المستقبلية، والدراسات اللازمة لاعتماد المخطط الإستراتيجي للمحافظة لما له من مردود كبير على التنمية فيها.

بعد لك, قام المهندس المطلق بجولة تفقدية, برفقة أمين المحافظة المهندس خلف العتيبي, لمواقع مشروعات التطوير في وادي فليج، والمنطقة المركزية، والسوق القديم.

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21:05ت م

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