السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 387 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 387 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها لم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 762، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 63180.

// انتهى //

21:05ت م

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لوكسمبورغ 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها لم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 762، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 63180.// انتهى //21:05ت م0257

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