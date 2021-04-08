السعودية اليوم / نيابة عن سمو وزير الحرس الوطني .. رئيس الجهاز العسكري المكلف يرعى حفل تخرج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية



الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, رعى رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى اليوم, حفل تخريج الدفعة السابعة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي، حيث بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية بتخرج دفعة جديدة من الضباط؛ لينضموا إلى من سبقهم في حمل أمانة الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، مثمنًا الدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به الكلية من سمو وزير الحرس الوطني واهتمامه ومتابعته الدائمة لهذا الصرح التعليمي.

عقب ذلك, ألقى الطالب الخريج محمد بن مشبب آل دليم كلمة المتخرجين نيابة عنهم، مقدمين شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني، ومعربين عن سعادتهم بهذه اللحظة، مؤكداً أن ما تلقوه من تدريب في هذا الصرح الشامخ قد غرس في نفوسهم مفاهيم القيم العسكرية وتقاليدها, ثم ألقى الخريجون قسم الولاء والطاعة.

وفي ختام الحفل أعلنت النتيجة العامة وتكريم المتفوقين.

// انتهى //

20:49ت م

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