السعودية اليوم / الجزائر تسجل ١١٢ إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الجزائر 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 3119, فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 82289.

// انتهى //

20:46ت م

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الجزائر 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 118116.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 3119, فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 82289.// انتهى //20:46ت م0252

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