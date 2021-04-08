السعودية اليوم / المغرب تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 635 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت ست وفيات بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8873، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 486913.

// انتهى //

20:37ت م

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الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 500323.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت ست وفيات بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8873، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 486913.// انتهى //20:37ت م0251

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