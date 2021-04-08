شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تفاصيل جوائز النسخة السابعة لـ"أفلام السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق اليوم المؤتمر الصحفي للدورة السابعة من مهرجان أفلام السعودية، والذي يأتي بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام.

وأعلن كل من مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا ومدير البرامج بمركز إثراء د. أشرف فقيه، عن تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2021م.

ويختار المهرجان في هذه الدورة محور "الصحراء"، لتمثل هويته البصرية، بالإضافة إلى أنه سيقدم برنامج خاصاً لعروض أفلام عالمية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة، طيلة أيام المهرجان.

كما تم تحديد جائزتين: الأولى (جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية) وذلك لتشجيع صناع الأفلام لصناعة أفلام عن أي بعد من الأبعاد الثقافية أو الاجتماعية أو التاريخية لأحد المدن السعودية.

وخصص المهرجان (جائزة عبدالله المحيسن لأفضل فيلم أول)، وأشار مدير المهرجان أن استقبال المشاركات مستمر من خلال الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام السعودية حتى 1 مايو 2021م.