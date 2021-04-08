شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يبحث مبادرات المملكة التنموية مع رئيس الحكومة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي :"التقيت أخي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية معين عبد الملك، بحثنا تعاوننا المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ومبادرات المملكة التنموية وانعكاسها الايجابي على معيشة الشعب اليمني العزيز.

وأضاف سموه :"المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني في كل الجوانب، وتدعم كل الجهود لإنهاء الازمة اليمنية وايقاف إطلاق النار لمعالجة الوضع الانساني والتوصل لحل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق".