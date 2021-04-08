الداخلية : 10 آلاف ريال غرامة العمرة بدون تصريح

وقالت الداخلية إنه سيتم تطبيق غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في رمضان، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالحصول على تصريح العمرة، مشددة على تطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، اعتمد الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ.

‏‎أوضح ذلك معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏‎تطبيق الإجراءات الاحترازية

وبين معالي الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.