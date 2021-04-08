رئيس الجهاز العسكري يزف خريجي كلية الملك خالد العسكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني؛ رعى رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى اليوم الخميس حفل تخريج الدفعة السابعة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

فعاليات حفل الدفعة 37 من كلية الملك خالد العسكرية

كان في استقباله قائد الكلية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي، حيث بدأ الحفل الخطابي لحفل التخريج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

دعم وزير الحرس الوطني للكلية

وألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته وسعادة منسوبيها كافة لتخريج دفعة جديدة من الضباط لينضموا إلى من سبقهم في حمل أمانة الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، مثمنًا الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به الكلية من لدن سمو وزير الحرس الوطني واهتمامه ومتابعته الدائمة لهذا الصرح العسكري الوطني.

عقب ذلك ألقى الخريجون قسم الولاء والطاعة، ثم أعلنت النتائج العامة للكلية، واستلم المتفوقون الشهادات، بعد ذلك عزف السلام الملكي.



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