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رئيس الجهاز العسكري يزف خريجي كلية الملك خالد العسكرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

رئيس الجهاز العسكري يزف خريجي كلية الملك خالد العسكرية

نيابة عن وزير الحرس الوطني

متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني؛ رعى رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور بن عبدالعزيز العيسى اليوم الخميس حفل تخريج الدفعة السابعة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية لعام 1442هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

كلية الملك خالد العسكرية

فعاليات حفل الدفعة 37 من كلية الملك خالد العسكرية

كان في استقباله قائد الكلية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي، حيث بدأ الحفل الخطابي لحفل التخريج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

 

رئيس الجهاز العسكري يزف خريجي كلية الملك خالد العسكرية - متابعات الخليج 365

دعم وزير الحرس الوطني للكلية

وألقى قائد الكلية كلمة عبر فيها عن سعادته وسعادة منسوبيها كافة لتخريج دفعة جديدة من الضباط لينضموا إلى من سبقهم في حمل أمانة الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، مثمنًا الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به الكلية من لدن سمو وزير الحرس الوطني واهتمامه ومتابعته الدائمة لهذا الصرح العسكري الوطني.

عقب ذلك ألقى الخريجون قسم الولاء والطاعة، ثم أعلنت النتائج العامة للكلية، واستلم المتفوقون الشهادات، بعد ذلك عزف السلام الملكي.

رئيس الجهاز العسكري يزف خريجي كلية الملك خالد العسكرية - متابعات الخليج 365 رئيس الجهاز العسكري يزف خريجي كلية الملك خالد العسكرية - متابعات الخليج 365 كلية الملك خالد العسكرية رئيس الجهاز العسكري يزف خريجي كلية الملك خالد العسكرية - متابعات الخليج 365 كلية الملك خالد العسكرية
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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