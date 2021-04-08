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نيابةً عن محمد بن سلمان.. رئيس الأركان يزف خريجي كلية الملك فهد البحرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

نيابةً عن محمد بن سلمان.. رئيس الأركان يزف خريجي كلية الملك فهد البحرية

متابعات الخليج 365 - واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج الدفعة (34) من طلبة كلية الملك فهد البحرية وذلك بمقر الكلية بالجبيل.

كلية الملك فهد البحرية

 

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله الكلية معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبـدالرحمن أبو عساف، وقائد كليـة الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهـــد الغفيلي.

كلية الملك فهد البحرية

وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة كلمة لقائد كلية الملك فهد البحرية, ثم شاهد الجميع العرض العسكري للكلية، جرت بعدها مراسم تسليم راية الكلية وأداء القسم للخريجين.

نتائج كلية الملك فهد البحرية

إثر ذلك أُعلِنت النتائج, حيث كرم معاليه المتفوقين من الدفعة (34)، تلا ذلك تقليد الرتب للخريجين، ثم التُقطت الصور التذكارية.
بعدها تم تبادل الهدايا التذكارية، وفي الختام عُزف السلام الملكي.
يذكر أن خريجي الدفعة (34) تضم طلبة من حرس الحدود السعودي وزملاء لهم من عدد من الدول الشقيقة من كل من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان.

كلية الملك فهد البحرية
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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