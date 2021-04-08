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وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارئ بمكة والمدينة خلال رمضان

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جدة - خالد شويل - اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442 هـ.

‏أوضح ذلك المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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