السعودية | خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، أنه التقى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، مؤكداً أن "المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني".

وغرد الأمير خالد بن سلمان: "التقيت أخي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية. بحثنا تعاوننا المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ومبادرات المملكة التنموية وانعكاسها الإيجابي على معيشة الشعب اليمني العزيز".

وأضاف: "المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني في كل الجوانب، وتدعم كل الجهود لإنهاء الازمة اليمنية وإيقاف إطلاق النار لمعالجة الوضع الإنساني والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق".