شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق يفسر سبب اختفاء نور القمر في هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن في هذه الأيام يبدأ نور القمر بالاختفاء بسبب تدني البعد الزاوي بين الشمس والقمر وتصبح الشمس والأرض والقمر على خط طول واحد.

وذكر أن، وفقا لـ"العربية"، أن القمر سيغرب يوم الأحد قبل مغيب الشمس، متوقعا أن يمكث القمر في مساء الأثنين المقبل نحو ثلث ساعة تقريباً.

وأضاف "الزعاق" أنه بناءً على هذه المعايير فسيكون يوم الثلاثاء المقبل هو غرة شهر رمضان.