شكرا لمتابعة خبر عن إعلان نتائج الترشيح للدفعة الثانية للمتقدمين على التجنيد الموحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج الترشيح للدفعة الثانية للمتقدمين عبر بوابة القبول الخاصة بالتجنيد الموحد.

وأوضحت الوزارة نتائج الترشيح للمتقدمين عبر بوابة القبول الخاصة بالتجنيد الموحد، على من رتبة جندي إلى رتبة رقيب والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بتاريخ 21 /4 /1442هـ.

ودعت المرشحين لتعبئة نماذج القبول، وإكمالها من الدوائر الحكومية وحجز موعد للمقابلة في أقرب مركز تجنيد، موضحةهذه الأسماء على الرابط التالي : أضغط هنا