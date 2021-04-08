شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يحول شغفه باقتناء "الشمالية" إلى مشروع استثماري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حول شاب شغفه باقتناء "الشمالية" إلى مشروع استثماري ويصنعها في منزله، مما أثار إعجاب المواطنين بموهبته.

وقال الشاب خلال حواره مع قناة الإخبارية:"هذه هوايتي وعندي حب اقتناء لها"، مضيفا:"نصحني شخص اشتري مني قطعة بتفعيل موهبتي بالإنتاج والبيع".

وتابع:"استخدم الخامات الحديثة مثل سوست السيارات بالإضافة إلى فن النقش والزخرفة"، موضحا:" حاولت أدمج الجنوبية مع الشمالية في النقش وخاصة في المقبض وأنتجتها قبل سنة، ولاقت إقبالا كبيرا من الناس".