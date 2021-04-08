شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 900 حالة لأول مرة منذ شهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 469 حالة جديدة فيما توفي 9 أشخاص –يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 402 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 163 إصابة ، والمنطقة الشرقية 155 إصابة ، ومنطقة عسير 36 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 26 إصابة ، فيما جاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة أن الإصابات لم تتخطى 900 حالة كما في تقرير اليوم منذ عدة أشهر ، كما تواصل الحالات الحرجة الإرتفاع وجميعهم يخضع للرعاية بالعنايات المركزة .

ودعت وزارة الصحة الجميع من مواطنين ومقيمين للإستمرار في الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتوافد على مراكز اللقاح المجانية للقضاء على الجائحة .

كما تواصل الجهات الرقابية المختصة التفتيش على الأسواق والمنشآت والمولات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والإلتزام بتحميل تطبيق " توكلنا " لحصر الإصابات وضمان السلامة للجميع .