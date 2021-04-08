“التأمينات” تتيح رفع أجور السعوديين الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال

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أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصاحب العمل رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عامًا وتقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال.
وأوضحت المؤسسة إمكانية رفع هذه الأجور دون التقيد بنسبة 10%، بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج “نطاقات”، والبالغ 4000 ريال، بعد أن كانت سابقًا 3000 ريال.
وأشارت إلى أنه يمكن لصاحب العمل الآن تعديل أجور العاملين السعوديين المشتركين في نظام التأمينات الذين تقل أجور اشتراكاتهم عن 4000 ريال في أي وقت خلال السنة، حيث يشمل المشترك الاختياري الذي التحق بعمل خاضع للاشتراك الإلزامي.
وتتمثل خطوات تنفيذ هذه الخدمة في الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أونلاين، والدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة، وإدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة 10% وبما لا يتجاوز 4 آلاف ريال، والضغط على أيقونة “حفظ”.
Source akhbaar24.argaam
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