أخبار السعودية اليوم.. «التأمينات» تعلن رفع أجور العاملين السعوديين دون التقيُّد بنسبة الـ10%.. و«الصحة» تنفي رسميًا تقليص الفترة بين جرعتي«فايزر»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة قبل دخولها أجواء المملكة، فيما كشف برنامج حساب المواطن عن موعد صرف دفعة شهر أبريل، وإلى التفاصيل:

الدفاعات السعودية تتصدَّى لطائرة حوثية مفخخة قبل دخولها أجواء المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وأشار إلى أنه تم تدمير الطائرة المسيرة قبل دخولها أجواء المملكة العربية السعودية، وكان التحالف اعترض ودمر مساء أمس الأربعاء، طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وزير الداخلية: مخطط «رحلة عبر الزمن» ستحوِّل العلا إلى وجهة عالمية

أكد وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن مخطط ولي العهد «العلا.. رحلة عبر الزمن» تهدف إلى أن تصبح العلا وجهة عالمية رائدة للفنون والثقافة، وقال وزير الداخلية، عبر حسابه على تويتر، إن «الرؤية التصميمية (العلا.. رحلة عبر الزمن) التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد-يحفظه الله- تؤكد رؤية سموه لتطوير العلا لتصبح وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة».

التأمينات: رفع أجور العاملين السعوديين دون التقيُّد بنسبة الـ10%

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنها أتاحت رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عامًا وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيُّد بنسبة الـ10%. بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال، موضحة أن خطوات التنفيذ تشمل الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين والدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة.

نفي رسمي من وزارة الصحة لتقليص الفترة بين «جرعتي فايزر» لـ7 أيام

نفت وزارة الصحة تقليص الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح فايزر ضد كورونا إلى سبعة أيام، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية بينهما ستة أسابيع، وذكر حساب «الصحة 937» (التابع للوزارة عبر موقع تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن)، أنه «بناءً على التوصيات الحالية: يعطى لقاح فايزر- بيونتيك جرعتين بفاصل ٦ أسابيع».

«حساب المواطن»: موعد صرف دفعة شهر أبريل الأحد المقبل

أوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف دفعة شهر إبريل وإيداعها في حسابات المستفيدين من الدعم، يوم الأحد المقبل، وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج؛ ردًا على عدة استفسارات من المواطنين، أنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وزارة «الشؤون الإسلامية»: غلق 17 مسجدًا بـ7 مناطق بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، 17 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يومًا 519 مسجدًا تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

بـ3 مناطق.. اختبارات «الرسائل التحذيرية» للإنذار المبكر عبر الهواتف

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، البدء في إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، في مناطق الرياض ومكة والشرقية بدءًا من السبت وحتى الإثنين المقبلين، وذكرت المديرية- عبر تويتر- أنها ستبدأ بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداء من يوم السبت القادم (10 أبريل) وحتى يوم الإثنين (12 أبريل)، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي.

«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي

بينّت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مخالفات التهرب الزكوي والضريبي للمنشآت التجارية وفقا لما ورد في لائحة جباية الزكاة، مشيرة إلى أن المخالفات تتمثل في عدم التسجيل في الهيئة في حال كان المكلف خاضعًا لجباية الزكاة أو تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات وستندات غير صحيحة بشكل معتمد أو إخفاء الدفاتر، السجلات، المستندات الخاصة بالمنشآة قبل بدء الهيئة بالفخص أو عدم سداد المبالغ المستحقة في المواعيد النظامية.

بالفيديو.. تخريج 1058 فردًا من مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض

احتفلت وزارة الحرس الوطني، بتخريج 1058 فردًا مستجدًا من مركز التدريب بمدينة الرياض، وذكرت الوزارة أن مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض، احتفل بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين والبالغ عددهم (1058) خريجًا، وذلك بحضور قائد المركز المكلف العميد بدر المطيري، واستعرض الخريجون بعض المهارات التدريبية كما أقسموا في النهاية على خدمة الدين والوطن.

«الأرصاد»: 3 مناطق تتأثر بالرياح النشطة والأتربة المثارة اليوم الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة، ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة موضحًا أن الحالة تشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية)، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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