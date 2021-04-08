الصحة تعلن عدد الحالات الحرجة والنشطة بين المصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول عدد الحالات النشطة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 7468 حالة.

وأضافت الوزراة، خلال الإحصائية اليومية بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 874 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و469 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 395854، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 381658، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6728 حالة.

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