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الصحة تعلن عدد الحالات الحرجة والنشطة بين المصابين بكورونا

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تسجيل 902 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول عدد الحالات النشطة بين المصابين بفيروس المستجد في المملكة إلى 7468 حالة. 

وأضافت الوزراة، خلال الإحصائية اليومية بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 874 حالة. 

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و469 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 395854، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 381658، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6728 حالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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