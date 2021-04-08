الصحة: الرياض تجاوزت 44% من إصابات كورونا اليومية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن منطقة الرياض سجلت أكثر من 44% من إصابات كورونا الجديدة المسجلة في المملكة.

وتصدرت المنطقة عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 402 حالة جديدة، بين عدد الإصابات اليومية في المملكة البالغ 902 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و469 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 395854، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 381658، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6728 حالة.

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