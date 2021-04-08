الصحة: رصدنا زيادة بأعداد حالات كورونا المؤكدة والنشطة والحرجة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها رصدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (902) حالة مؤكدة وتعافي 469 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7468 منها 874 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق عدد الإصابات اليومية الجديدة؛ فسجلت منطقة الرياض 402 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 163 حالة، والمنطقة الشرقية بتسجيل 155 حالة.

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