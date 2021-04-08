6 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 189حالة تعاف؛ تلتها مكة المكرمة بـ28حالة، ثم جدة 21، والهفوف 17، ثم كل من (بريدة والمبرز) 16 حالة تعاف لكل منهما. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت الدمام 14 حالة، ثم عرعر 12، وطريف 11، والليث 9 وحائل 8، والدلم6، وكل من (الخبر وينبع والقطيف) 5 حالات تعاف، تلتها (الجبيل والظهران وحوطة بني تميم والمذنب) بواقع 4 حالات تعافي لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت (المدينة المنورة وأبها وجازان والمجمعة وعنيزة وبقيق والحائط والقريات والغزالة وصفوى وطبرجل وحفر الباطن وليلى والخفجي ووادي الدواسر وراس تنورة) بواقع 3 حالات تعافي لكل منها.

وسجلت كل من (عريعرة والطائف وسكاكا والبجادية والأرطاوية والنعيرية) حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت (الشعبة والأسياج والنبهانية وتبووك وخميس مشيط ونجران وعفيف وأبوعريش والزلفى ومليجة وضرية وقصيباء والبدائع والعيون ومهد الذهب وأحد المسارحة وشرورة وصامطة والقنفذة وبلجرشي والعقيق وأملج والوجه وتيماء وحقل والقويعية وتمير والبكيرية والدرعية ووادي الفرع وقرية العليا) بواقع حالة تعاف لكل منها.

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