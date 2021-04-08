صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا

دشنت صحة عسير، اليوم الخميس، مركز لقاحات كورونا في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

وهيأت صحة عسير المركز ووفرت جميع الخدمات اللازمة فيه، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقتي استقبال و٦ مناطق تسجيل و١٥عيادة تطعيم ومنطقتي انتظار قبل التطعيم ومنطقة انتظار بعد التطعيم.

كما يحتوي المركز على غرفتين للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، ويمكن أن تصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى أكثر من 1600 مستفيد بالمركز يوميًّا يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بمساندة المتطوعين الصحيين.

وأكدت صحة عسير أنه يمكن التسجيل عبر تطبيق (صحتي)؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.