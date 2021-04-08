تحديث وتعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا.. «أبشر» توضح الآلية والخطوات

بينّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طرقية وآلية القيام بإجراء تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا من خلال خدمات منصة أبشر.

ونشرت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، فيديوجراف تفاعليًّا، مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "تعرّف على خطوات تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي عبر حسابك في منصة أبشر إلكترونيًا".

وحددت الأحوال المدنية، طريقة وآلية تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا من خلال خدمات منصة أبشر وذلك عبر اتباع الخطوات التالية بالترتيب.

- ادخل على منصة أبشر من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اضغط على أيقونة أبشر أفراد

- سجل الدخول على منصة الخدمة الإلكترونية من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك الشخصي

- من تبويب خدماتي قم بالنقر على أيقونة خدمات

- اختر أيقونة الأحوال المدنية

- انقر على أيقونة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية

- اضغط على أيقونة طلب جديد

- قم بتعبئة الحقول المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة

- اضغط على إرسال الطلب

وأعربت منصة أبشر، في تغريدة أخرى، عن فخرها بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية المختلفة إلى أكثر من 20 مليون مستخدم موثّق.

كما أوضحت منصة أبشر، للخدمات الإلكترونية، أنه يمكن تغيير الحالة الاجتماعية من خلالها وعبر التطبيق الخاص بها عن طريق خدمة مركز الرسائل والطلبات لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

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