محافظ ضرية يبحث مع بنك التنمية الاجتماعية دعم الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية

بحث محافظ ضرية الأستاذ صالح بن مبارك الشعمل، بمقر المحافظة مع مندوب بنك التنمية الاجتماعية، سبل تعزيز التعاون والبرامج الممكنة، لدعم الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية بالمحافظة والمراكز التابعة. كما جرى خلال اللقاء تدشين برنامج «دائم» لدعم الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.

وهو منتج تمويلي تنموي بشراكة استراتيجية، يهدف إلى تحفيز الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية، على الاستدامة المالية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة ومنح غير مستردة، بشروط وضوابط محددة، لتتمكن من توفير دخل ثابت يمكنها من تنويع مصادر الدخل واستدامتها.