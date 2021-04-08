محافظ ضرية يبحث مع بنك التنمية الاجتماعية دعم الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية

وهو منتج تمويلي تنموي بشراكة استراتيجية، يهدف إلى تحفيز الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية، على الاستدامة المالية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة ومنح غير مستردة، بشروط وضوابط محددة، لتتمكن من توفير دخل ثابت يمكنها من تنويع مصادر الدخل واستدامتها.
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