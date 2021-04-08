صاحبة أطول أظافر تقرر قصها بعد 30 عاما

تخلصت صاحبة أطول أظافر في العالم منها في عطلة نهاية الأسبوع، التي ظلت ترافقها لمدة 30 عاما. وحطمت آيانا وليامز، من مدينة هيوستن الأمريكية، رقم «Guinness» للأرقام القياسية، لأطول أظافر أصابع في العالم في عام 2017، عندما بلغ طولها نحو 19 قدما، وكانت تهدر أكثر من زجاجتي طلاء أظافر و20 ساعة لتجميلها، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ولكن قبل أن تتخلص وليامز من أظافرها الطويلة للغاية، حققت رقم قياسيا جديدا، هو 24 قدما و0.7 بوصة.

وقصت آيانا وليامز أظافرها داخل مكتب للأمراض الجلدية في فورت وورث، في ولاية تكساس، وذلك باستخدام أداة دوارة كهربائية. ونقلت موسوعة «Guinness» عن وليامز قولها: «مع أظافري أو بدونها سأظل الملكة، أظافري لا تصنعني، أنا أصنع أظافري». وصرحت وليامز بأنها تخطط لزراعة أظافرها لكي تصل إلى 6 بوصات فقط، بينما ستعرض أظافرها الطويلة، التي تخلصت منها في متحف بأورلاندو في ولاية فلوريدا. وقررت آيانا وليامز التخلص من أظافرها، بعد عدم قدرتها على القيام ببعض الأنشطة، مثل غسل الأطباق ووضع الملاءات على السرير.

كما أوضحت أنها تسعى حاليا إلى تشجيع صاحب أطول أظافر من بعدها، لكي يصنع التاريخ والدخول في موسوعة «Guinness» للأرقام القياسية.

ولا تزال لي ريدموند هي صاحبة أطول أظافر في العالم على الإطلاق، التي بدأت في إطالتها منذ عام 1979، ووصل طولها إلى 28 قدما، لكنها فقدتها في حادث سيارة في عام 2009.