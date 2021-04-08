المالك يفتتح مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف

دشن رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، خالد بن حمد المالك، مقر فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف، بمقر النادي الأدبي الثقافي بالطائف، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة، رئيس تحرير صحيفة دوت الخليج، الدكتور عثمان الصيني، والأمين العام للهيئة الدكتور عبد الله الجحلان، ورئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف، عطا الله بن مسفر الجعيد، وعدد من المثقفين والإعلاميين بمحافظة الطائف.

وبدأ المالك الحفل بقص شريط الافتتاح، وتجول والحضور بمقر الفرع، الذي اشتمل على مكاتب إدارية وقاعة تدريبية، ثم دشن موقع الفرع على منصة تويتر.

إثر ذلك بدأ اللقاء الإعلامي بكلمة لرئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد، مدير فرع الهيئة بالطائف، بكلمة رحب فيها برئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، على موافقتهم بإنشاء الفرع بالطائف، تلبية لرغبة الزملاء الإعلاميين، واعتبار الطائف من المناطق التي شهدت بروز عدد من الإعلاميين على مستوى المملكة، وتأسيس بعض الصحف نظرا لموقعها السياحي والإعلامي والثقافي.

وأشار الجعيد إلى أن عدد الأعضاء المسجلين في فرع الهيئة بالطائف، إلى ما قبل التدشين بلغ 60 عضوا من إعلاميين وصحفيين، وأشار إلى أن الدعوة لحضور الحفل اقتصرت على عدد قليل منهم، تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المطبقة، منعا لتفشي فيروس كورونا.. وأشار المالك إلى أن هيئة الصحفيين السعوديين، إحدى مؤسسات المجتمع المدني وعضو في الاتحادين العربي والعالمي للصحفيين، وهي مظلة للإعلاميين في المملكة، وتقدم الكثير من الخدمات لهم على الرغم من أنها محكومة بقلة الإمكانات، وقال إن إبرز الخطوات المستقبلية التي ستحققها الهيئة، هي استبدال مسماها إلى «اتحاد الإعلاميين السعوديين» حيث سيتم توسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية، ليكون الانتخاب أكثر مصداقية.