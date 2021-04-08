البيئة والمياه والزراعة: نطبق الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه في يوم الجمعة 20 /8 /1442 هـ وردت إرسالية قادمة من جمهورية البرازيل محملة بعدد «3475» رأسا من الأبقار، وقد تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية على الإرسالية، وبعد الكشف الظاهري على المواشي المستوردة تم «الاشتباه» بإصابة عدد من الحيوانات في الإرسالية بمرض وبائي، وهو ما استدعى حظر دخول الحيوانات المصابة أراضي المملكة، حماية للثروة الحيوانية قبل إجراء الاختبارات التشخيصية.
وقد تم جمع عينات من الإرسالية لفحصها مخبرياً، والتأكد من خلو الإرسالية من المرض المشتبه به، وذلك استناداًإلى المادة رقم «14» من اللائحة التنفيذية في المملكة، لنظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصت على «عند الاشتباه بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية، يجب أن يبنى قرار فسح الإرسالية أو رفضها على نتائج الاختبارات التشخيصية التابعة من الإدارة المعنية، والتي تؤكد إصابة أو خلو الإرسالية من المرض، أوالأمراض التي سبق الاشتباه بها من خلال الكشف الظاهري».
وقد أظهرت نتائج الفحص المخبري سلبية العينات للمرض، ومن ثم تم إكمال الإجراءات النظامية حول فسح الإرسالية، لدخولها أراضي المملكة العربية السعودية.
عليه فإن هذه الوزارة تؤكد أن جميع الإجراءات التي تم تطبيقها، تستند لنظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وحيث كنا نأمل أن يتم التواصل مع الوزارة لأخذ المعلومات قبل نشر الخبر.
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