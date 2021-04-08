12 عملاً لحارسات الأمن في المدارس

اختتمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية، في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء أمس، البرنامج التدريبي «الافتراضي»، تحت شعار:«الحارس الأمين»، بمشاركة 455 حارسا وحارسة لمدارس البنين والبنات، في كافة المراحل التعليمية بالمحافظة، اشتمل على أهمية تنمية مهارة الحارس، في التعامل الإيجابي مع رئيسه المباشر وزملائه وأولياء الأمور.

تنمية مهارات

أوضح مدير الأمن والسلامة المدرسية، في تعليم الأحساء محمد العامر لـ«دوت الخليج»، أن البرنامج، تضمن تنمية مهارات الحراس والحارسات في التصرف السليم، أثناء الحالات الطارئة، وتزويدهم بطرق الحفاظ على أمن وسلامة المنشأة، والمساهمة في علاج الضغوطات النفسية، التي قد تحدث للحارس، وجرى منح المتدربين والمتدربات شهادات حضور البرنامج التدريبي من إدارة الموارد البشرية.

إخلاء المبنى

أضاف أن البرنامج، تناول المحاور التالية، وهي:

* 8 حالات تستلزم إخلاء المبنى المدرسي جزئياًَ أو كلياً: حدوث انفجار، اندلاع حريق، تهديد بوجود قنبلة، تسرب مواد كيميائية، تلوث الهواء داخل المبني، عيوب مدرسية في المبنى، أنشطة عدائية، انتشار فيروسات وبائية أو عدوى.

* 6 واجبات على حارسات الأمن في حالة وقوع حالة طارئة: تشغيل جهاز الإنذار، إقفال محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، إبلاغ المسؤول المباشر فوراً بالحادث، إرشاد منسوبي المدرسة لمدارج ومخارج الطوارئ، تقديم الإسعافات الأولية بالتنسيق مع المختصين، جمع البيانات عن الحادث وإعداد تقرير مع منسقة السلامة، ورفعه لإدارة الأمن والسلامة المدرسية.

* 12 مهمة لحارسات الأمن في المدارس: التحقق من هوية الزائرات، وهدف الزيارة بطريقة لبقة، التثبت من هوية ولي الأمر أثناء اليوم الدراسي، من خلال الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وتوثيق ذلك من السجل الخاص، القيام بالمهام الأمنية في صالة الاستقبال، توثيق بيانات الزائرة في السجل الخاص، والغرض من الزيارة، التأكد من خلو الزائرة مما قد يلحق الضرر بالمدرسة، إبلاغ قائدة المدرسة عند الاشتباه بأي زائرة أو مصدر خطر في المدرسة، معرفة مكونات المبنى ومداخل المدرسة ومخارج وأبواب الطوارئ، ومعدات وتجهيزات السلامة، وإبلاغ قيادة المدرسة فوراً عن المخالفات، التي تتعلق بالسلامة، ومباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية والسلوكية، في الموقع وإبلاغ قيادة المدرسة، ومتابعة خروج الزوار من المدرسة، والتأكد من خروج جميع الطالبات، والتأكد من إطفاء الكهرباء وصنابير ومحابس المياه بعد انتهاء الدوام.