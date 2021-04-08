إحالة 7 معلنين على Snapchat إلى الداخلية

وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق، لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة.
ومن ذلك، منع إقامة المسابقات التجارية، التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق، ومنع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات، أو خدمات جديدة لدى المنشآت.
كما دعت «التجارة» المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر، بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحاما، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة
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