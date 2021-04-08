التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص، بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.
وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية، والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة، على التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكترونيmci.gov.sa واختيار نوع الترخيص، واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية. يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية، بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة.
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