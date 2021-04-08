مركز المهارات الرئيسي لتقديم دورات ATLS و ATCN

حصلت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جدة، ممثلة في مركز تطوير المهارات الفنية، على اعتماد هيئة التخصصات الصحية السعودية ، في دورتي الإصابات المتقدمة «ATLS» لفئة الأطباء، ودورة الإصابات المتقدمة «ATCN» لفئة التمريض.

و تُعد دورة الإصابات المتقدمة للأطباء ATLS، من الدورات المعتمدة من الكلية الأمريكية للجراحين، حيث صُممت دورة ATLS لتدريب الأطباء القادرين على توفير الساعات الأولى من الرعاية الطارئة لضحايا الصدمات، و تقوم هذه الدورة على المحاضرات التعليمية، ومحطات المهارات العملية من أجل تعليم مبادئ التقييم السريع والفعال، وتحقيق الاستقرار بشكل فعال، ويحصل المرشحون الناجحون على شهادة لمدة أربع سنوات، مع العلم أنه يتم إجراء جميع الدورات وفقًا لإرشادات الكلية الأمريكية للجراحين.

في حين تأتي دورة الصدمات المتقدمة للتمريض، من خلال العناية المتقدمة بالصدمات للتمريض «ATCN» وهي دورة متقدمة مصممة للممرض المهتم بزيادة معرفته، في إدارة مريض الصدمات المتعددة، و يتم تدريس دورة ATCN بالتزامن مع الكلية الأمريكية للجراحين (ACS) Advanced Trauma Life Support®️ (ATLS)، وهي معتمدة من جمعية الصدمات للتمريض الأمريكية، حيث سيكون لدى المشاركين المعرفة والمهارات اللازمة، لتقييم وعلاج مرضى الصدمات للبالغين والأطفال بسرعة.

و قد تم تجهيز مركز المهارات بالمحافظة، بأحدث الدمى والتجهيزات الطبية والتقنيات التدريبية، وتوفير قاعات متخصصة لهذه الدورات والمحطات اللازمة، حسب معايير جمعية الجراحيين الأمريكية وجمعية الصدمات للتمريض الأمريكية، و ذلك سعياً لتحقيق الاعتمادات اللازمة، لتنفيذ الدورات التدريبية المعترف بها، والعمل على تحقيق الاشتراطات اللازمة لذلك، مما ينعكس إيجاباً على الرعاية الصحية المقدمة، مع الحرص على مطابقة هذه الاعتمادات لسياسات و إجراءات وزارة الصحة.