السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بجدة يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان



جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ممثلاً في إدارة المساجد استعداداته لاستقبال شهر رمضان بتهيئة أكثر من 1500 جامع ومسجد بالمحافظة وفقاً للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس

وأكد مدير المساجد والدعوة والإرشاد بجدة ماجد بن محمد شراحيلي حرص ومتابعة الفرع تعقيم وتطهير المساجد وتهيئتها وفق الإجراءات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها، وضرورة مضاعفة الجهود والتقيد بالأنظمة والتعليمات والاحترازات الوقائية على مرتادي المساجد.

وشدّد شراحيلي على مؤسسات الصيانة في المحافظة بتكثيف جهودها لخدمة المساجد المسندة لها ومواصلة برنامج تعقيم المساجد وصيانة أجهزة التكييف والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة والأمن.

// انتهى //

19:13ت م

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جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساستكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ممثلاً في إدارة المساجد استعداداته لاستقبال شهر رمضان بتهيئة أكثر من 1500 جامع ومسجد بالمحافظة وفقاً للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وأكد مدير المساجد والدعوة والإرشاد بجدة ماجد بن محمد شراحيلي حرص ومتابعة الفرع تعقيم وتطهير المساجد وتهيئتها وفق الإجراءات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها، وضرورة مضاعفة الجهود والتقيد بالأنظمة والتعليمات والاحترازات الوقائية على مرتادي المساجد.وشدّد شراحيلي على مؤسسات الصيانة في المحافظة بتكثيف جهودها لخدمة المساجد المسندة لها ومواصلة برنامج تعقيم المساجد وصيانة أجهزة التكييف والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة والأمن.// انتهى //19:13ت م0236

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