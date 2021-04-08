السعودية اليوم / المملكة تستضيف اجتماع لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية عبر الاتصال المرئي



الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

استضافت المملكة اليوم اجتماع لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية عبر الاتصال المرئي، وتم خلال هذا الاجتماع عرض توصيات اللجنة للمساعدة على استئناف السفر الآمن، والإجراءات الواجب الالتزام بها لاستعادة ثقة المسافرين.

وافتتح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الاجتماع بكلمة أكد فيها دور المملكة الريادي لقيادة قطاع السفر والسياحة ومشاركة الدول الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي أدت إلى عدّ المملكة من أفضل دول العالم في التعامل مع هذه الأزمة.

وشكر معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي استضافة المملكة لهذا الاجتماع وحث الدول الأعضاء على العمل معا لاستعادة ثقة المسافرين والالتزام بالإجراءات التي تضمن سفرا آمنا.

وعرض معالي وزير السياحة اليوناني رئيس اللجنة التقنية التابعة للجنة الأزمات هاري ثيوخاري حزمة من المقترحات، من أهمها ضرورة توفير الدعم المالي للشركات العاملة في القطاع لتجاوز الأزمة وحماية الوظائف، وأهمية توظيف التقنية لتسهيل رحلة المسافر واستعادة ثقته.

شارك في الاجتماع الدول الأعضاء في اللجنة مثل الصين وإيطاليا واليونان والبرازيل ومجموعة من المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمجلس العالمي للسفر والسياحة والمنظمة البحرية الدولية والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية ومجلس المطارات الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا).

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18:59ت م

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