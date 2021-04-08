السعودية اليوم / باكستان تدعو مجموعة الثماني النامية إلى تعزيز التعاون للتعافي من الأزمات المصاحبة لجائحة كورونا



إسلام آباد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

دعت باكستان مجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية إلى ضرورة تعزيز التعاون للتعافي من الأزمات الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال مشاركته في القمة العاشرة لمجموعة الثماني النامية (D-8) التي انعقدت اليوم افتراضياً برئاسة بنجلادش.

وطرح عمران خان في كلمته بالقمة الافتراضية خطة طريق مكونة من خمس نقاط مبنية على تعبئة الموارد المالية للتعافي بقوة من الأزمات الاقتصادية والصحية التي سببتها جائحة كورونا، داعياً قادة مجموعة الثماني إلى التعاون لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري من 100 مليار دولار إلى 500 مليار بحلول عام 2030م.

وقال: إنه يجب على الدول الثماني النامية اتخاذ خطوات لتسهيل إجراءات التبادل التجاري عبر الحدود، وتعزيز الروابط المؤسسية، وتفعيل المبادرات الجديدة، وتطوير إستراتيجية إشراك الشباب لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي والتجاري.

وأشار إلى أن باكستان ترحب بجميع المقترحات التي تهدف إلى تعزيز عملية التبادل التجاري مثل نظام الدفع بالعملات المحلية.

كما قال: إنه يجب إقامة روابط بين المؤسسات التعليمية مثل المنح الدراسية وتنمية المهارات والدورات التدريبية والزمالات والبحوث المشتركة وبرامج التبادل للشباب خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد عمران خان أهمية تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير والتركيز على الرقمنة السريعة، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي هو بوابة للازدهار الاقتصادي، خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا حيث سيكون الاعتماد على التكنولوجيا أكبر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.

وشدد على ضرورة جعل مجموعة الثماني النامية أكثر صلة بحياة مواطنيها من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال الصحة، وعقد الأحداث

مما يذكر أن مجموعة الثماني النامية تأسست عام 1997م، وتضم في عضويتها كل من تركيا وإيران وباكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا ومصر ونيجيريا، والهدف الأساسي من تأسيسها هو تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الدول الأعضاء.

// انتهى //

18:49ت م

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إسلام آباد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسدعت باكستان مجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية إلى ضرورة تعزيز التعاون للتعافي من الأزمات الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، والتعامل مع التحديات المشتركة.جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال مشاركته في القمة العاشرة لمجموعة الثماني النامية (D-8) التي انعقدت اليوم افتراضياً برئاسة بنجلادش.وطرح عمران خان في كلمته بالقمة الافتراضية خطة طريق مكونة من خمس نقاط مبنية على تعبئة الموارد المالية للتعافي بقوة من الأزمات الاقتصادية والصحية التي سببتها جائحة كورونا، داعياً قادة مجموعة الثماني إلى التعاون لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري من 100 مليار دولار إلى 500 مليار بحلول عام 2030م.وقال: إنه يجب على الدول الثماني النامية اتخاذ خطوات لتسهيل إجراءات التبادل التجاري عبر الحدود، وتعزيز الروابط المؤسسية، وتفعيل المبادرات الجديدة، وتطوير إستراتيجية إشراك الشباب لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي والتجاري.وأشار إلى أن باكستان ترحب بجميع المقترحات التي تهدف إلى تعزيز عملية التبادل التجاري مثل نظام الدفع بالعملات المحلية.كما قال: إنه يجب إقامة روابط بين المؤسسات التعليمية مثل المنح الدراسية وتنمية المهارات والدورات التدريبية والزمالات والبحوث المشتركة وبرامج التبادل للشباب خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.وأكد عمران خان أهمية تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير والتركيز على الرقمنة السريعة، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي هو بوابة للازدهار الاقتصادي، خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا حيث سيكون الاعتماد على التكنولوجيا أكبر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.وشدد على ضرورة جعل مجموعة الثماني النامية أكثر صلة بحياة مواطنيها من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في مجال الصحة، وعقد الأحداث الرياضية المشتركة ومساعدة بعضها البعض أثناء الكوارث الطبيعية.مما يذكر أن مجموعة الثماني النامية تأسست عام 1997م، وتضم في عضويتها كل من تركيا وإيران وباكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا ومصر ونيجيريا، والهدف الأساسي من تأسيسها هو تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الدول الأعضاء.// انتهى //18:49ت م0225

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