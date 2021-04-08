السعودية اليوم / أمانة المدينة ترفع 27000 طن من النفايات وتقوم بأكثر من 8000 جولة رقابية



المدينة المنورة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

واصلت أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لرصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيقها.

وبلغت الجولات الرقابية للأمانة والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 8073 جولة جرى خلالها مخالفة 31 منشأة تجارية وإغلاق منشأتين, كما تم رفع أكثر من 27000 طن من النفايات, وتطهير 124000 آلية, فيما بلغت آليات الإصحاح البيئي المستخدمة لدى الأمانة 878 آلية.

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18:32ت م

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