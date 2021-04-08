السعودية اليوم / 100 دولة حصلت على لقاحات كورونا عبر مرفق كوفاكس



جنيف 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 100 دولة تلقت لقاحات كوفيد 19 حتى الآن من مرفق كوفاكس، بدأت بغانا في 24 فبراير الماضي .

وأكدت أنه تم تسليم أكثر من 38 مليون جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا، على الرغم من التأخيرات في عمليات التسليم المخططة لشهري مارس وأبريل الجاري .

وقال الدكتور سيث بيركلي الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: إن كوفاكس قد يكون على الطريق الصحيح لتقديم اللقاحات خلال النصف الأول من العام الجاري لجميع الدول المشتركة في المرفق.

من جهته قال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم: إن وصول اللقاحات إلى 100 دولة عبر كوفاكس يمثل علامة بارزة في مكافحة الوباء، والحد من انتشار الفيروس في مواجهة الانتشار السريع لمتغيراته لإبطاء الطفرات الفيروسية .

ووفقا لبرامج كوفاكس المحدثة، فمن المتوقع تسليم ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح خلال العام الجاري 2021 .

كما تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية حدثا لتحفيز المزيد من الالتزام والدعم الدولي لتسريع وصول اللقاحات للدول الفقيرة، حيث توجد فجوة قدرها مليارا دولار لتمويل وتأمين ما يصل إلى 1،8 مليار جرعة لقاح ممولة من المانحين .

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18:28ت م

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