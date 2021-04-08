السعودية اليوم / محافظ أملج يلتقي بالمشاركين في ملتقى الابتكار الاجتماعي



أملج 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

التقى محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي في قاعة الضيافة اليوم بالمشاركين في ملتقى الابتكار الاجتماعي، ضمن برنامج تمكين المجتمعات المحلية الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج بالشراكة مع ماسة التنمية وإثمار للاستثمار الاجتماعي بدعم من أوقاف العرادي الخيرية.

واطلع المحافظ على المبادرات الابتكارية والبرامج التنموية التي نفذها المشاركون في هذا الملتقى بالمحافظة والمراكز التابعة لها، متمنيًا لهم استمرار التقدم في هذه المجالات التي تعود بالفائدة على الجميع.

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18:22ت م

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