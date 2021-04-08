شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" تسهل عمليات الشحن عبر منصة "وشج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحرص الهيئة العامة للطيران المدني عبر منصاتها الإلكترونية على توفير حزمة من الإجراءات والتسهيلات للشركات والمستثمرين والمشتغلين في قطاع النقل الجوي، وذلك ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتسعى الهيئة إلى تقديم الكثير من الخدمات وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال، ومن تلك الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة لمستفيديها منصة "وشج" التي تعدّ بوابةً للشحن الجوي ومنصة إلكترونية تقدم خدمة إصدار التراخيص لوكالات الشحن الجوي، إضافة إلى خدمة تتبع الشحنات بشكل إلكتروني عن طريق الربط بين جميع الشركاء بسلسلة إمدادات الشحن الجوي، حيث يتم تعقب الشحنات من أول نقطة وحتى وصولها إلى الطائرة، إذ يتم تطبيق منصة "وشج" في جميع مطارات المملكة التي يتم من خلالها إرسال الشحنات.

وتهدف الهيئة من خلال منصة "وشج" إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي وإلغاء القيود التجارية على النقل بالشاحنات والنقل الجوّي وتحسين بيئة الشحن الجوي، وتحقيق أقصى درجات الأمن وأعلى درجات المرونة، إضافة إلى إضفاء الطابع الاحترافي على القطاع اللوجستي، والتميز في تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء، وتبسيط وأتمته عمليات الشحن الجوي.