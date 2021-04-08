شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 902 إصابة جديدة بكورونا .. وتعافي 469 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أنها رصدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة ، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (902) حالة مؤكدة وتعافي(469) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7468) منها (874) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (9) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6728) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما تم إجراء (71946) فحصاً مخبرياً.