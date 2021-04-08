شكرا لقرائتكم خبر عن 4آلاف متطوع.. تدشين مبادرة "ممتثل" في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير ،مبادرة "ممتثل" بأحد المجمعات التجارية بالظهران، وأشار الأمين إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للمواطن القدوة في المجتمع لدعم المراقبين في القطاعات الخدمية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للرفع من مستوى درجة الامتثال.

وأكد أن المواطنين في المملكة يميلون إلى درجات عالية من الامتثال، حيث شارك في بداية الحملة أكثر من ٤٠٠٠ متطوع، طالبا من المنشآت الصحية وكافة القطاعات بالمساهمة في الحملة للوصول إلى أعلى امتثال على مستوى المملكة.