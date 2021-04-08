لا تشتر السوبيا من الباعة المتجولة في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

من المشاهد اللافتة للنظر في رمضان وتحديدًا في جدة ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة ظاهرة بيع “السوبيا” عبر الباعة المتجولة، إذ يلجأ الكثير من أفراد المجتمع إلى بيع السوبيا في الطرقات وداخل الأحياء باعتباره مشروبًا شعبيًا أكثر استهلاكًا في رمضان.

توفر الاشتراطات الصحية:

وحذر استشاري الباطنة الدكتور محمد الصغير، من شراء السوبيا من الباعة المتجولة لعدة أسباب منها عدم معرفة مصدر المياه التي يعد عن طريقها المشروب وهو ما يشكل عاملًا مهمًا لتلوث المياه، وأيضًا الوسط الذي تم فيه إعداد السوبيا ومدى توفر الاشتراطات الصحية، بجانب عدم خضوع العمالة التي تعد السوبيا للفحوصات الصحية لكونها مخالفة للأنظمة، بالإضافة إلى إمكانية التعرض للتسمم بسبب سوء تخزين المشروب.

المياه سهلة التلوث:

وبيّن أن المياه سهلة التلوث بالعديد من الميكروبات، إما في مكان التخزين أو في وقت التصنيع للسوبيا، وهو ما قد يؤدي إلى حالات إسهال واضطرابات معوية، لذا فإن خير نصيحة هي شراء السوبيا من أماكن نظيفة وخاضعة للرقابة وليس باعة الشوارع الذين يهدفون إلى الكسب المادي في الشهر الفضيل ولا يُعرف أين أعدوا السوبيا وفي أي وسط بيئي.

فوائد صحية للسوبيا:

وتابع أن للسوبيا فوائد صحية إذ تم إعدادها وسط الإجراءات الصحية ومنها أنها تمد الجسم بالطاقة وتعوض نقص المياه بعد يوم طويل من الصوم، كما تساهم في تنظيم حركة الأمعاء بفضل مكونات الشوفان أو الشعير التي تمد الجسم بالألياف الغذائية، كما أن تناول السوبيا يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، ولكن المهم في هذا المشروب هو جودة المياه المستخدمة فنظافتها عامل أساسي للوقاية من الأمراض.

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