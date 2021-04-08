الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

محمد بن سلمان: عازمون على أن نكون روادًا في جميع قطاعات الطاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ( 7 ) مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية ،وفق رؤية 2030، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.

دور ريادي:

وقال ولي العهد: “إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن “مبادرة السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، والتي بينت أننا بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للبترول، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمراراً لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة”.

محطة سكاكا:

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “أن هذه المناسبة تعبر عن عزمنا على أن نكون رواداً في جميع قطاعات الطاقة، وسعينا لتحقيق المزيج الأمثل منها، وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها، حيث نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة.

وكشف ولي العهد أنه في القريب العاجل سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.



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