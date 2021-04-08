تحديث جديد من آبل لخاصية Find My

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

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قالت شركة آبل إن أجهزة آيفون ستكون قادرة قريبًا على تتبع العناصر المفقودة باستخدام التطبيق المدمج الذي يُسمى Find My.

موعد الطرح

وقالت الشركة إن المنتجات الأولى التي تعمل مع Find My ستصدر الأسبوع المقبل، وهي تشمل دراجات إلكترونية من VanMoof، وسماعات أذن لاسلكية من Belkin ومكتشف العناصر من Chipolo.

وستستخدم هذه المنتجات أجهزة آيفون بطريقة تراعي الخصوصية للعثور على الأشياء المفقودة وإظهار موقعها داخل تطبيق Find My على الخريطة.

ميزة Find My

تم الإعلان عن Find My لأول مرة الصيف الماضي في مؤتمر المطورين السنوي للشركة وهو يعتمد على خدمة موجودة تسمى Find My iPhone وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC.

وبالنسبة إلى آبل، يعد تطبيق Find My ميزة لعملائها تضيف إلى قيمة آيفون، وإذا كانت مفيدة، فقد تجعل المستخدمين أقل عرضة للتبديل إلى أجهزة Android المنافسة.

كيف تعمل؟

تستخدم تقنية Find My من Apple إشارات Bluetooth اللاسلكية لأجهزة آبل لإنشاء شبكة من الأجهزة التي تبحث عن العناصر المفقودة، حيث أكدت الشركة أن العملية مشفرة من طرف إلى طرف ومجهولة الهوية، بحيث لا تعرف آبل ولا الشركة المصنعة لكائن Find My مكانه، حيث لا يعرف موقع المنتج إلا المستخدم وجهاز آيفون الخاص به.



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