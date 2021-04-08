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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08
وفاة و5 إصابات في حريق محل تجاري بالرياض
تم إخلاء المبنى من السكان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في محل تجاري بمبنى مكون من 3 أدوار في حي الديرة.
وفاة و5 إصابات:
وأوضح المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه تم إخلاء ساكني المبنى ونتج عن الحريق وفاة امرأة ونقل 5 حالات للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
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