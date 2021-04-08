شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 6 أشخاص في حريق بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توفيت امرأة وأصيب خمسة آخرون جراء حريق اندلع في محل تجاري في شارع السويلم بحي الديرة. وأخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض فور وصولها الموقع النيران المشتعلة في المحل التجاري بمبنى مكون من ثلاثة أدوار عبارة عن عمارة سكنية تجارية، حيث قامت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بإخلاء وإنقاذ الموجودين داخل الشقق السكنية بالعمارة باستخدام آليات السلالم تزامناً مع أعمال فرق الإطفاء لإخماد الحريق. ونتج عن الحريق وفاة امرأة بسبب كثافة الأدخنة وإصابة خمسة أشخاص حالاتهم مستقرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

