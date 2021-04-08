شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يجتمع برؤساء النيابات ويدشن دليل تعليمات النيابة العامة الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد اليوم الخميس بدائرة النيابة العامة بمحافظة جدة الاجتماع السنوي للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة.

وقال النائب العام خلال الاجتماع «إن الدعم اللامحدود للمرفق العدلي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطن والمقيم في بلادنا الغالية، وأن علينا بذل الجهد وتجويد الإجراءات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أدامها الله».

وأضاف المعجب أنه في سبيل توحيد إجراءات التحقيق والادعاء العام في فروع النيابة العامة ودوائرها، ومنعاً للاجتهادات الفردية، ندشن اليوم النسخة المحدثة من (تعليمات النيابة العامة وملحقاتها) المعدة من قبل المختصين، ورفعها في بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتكون متاحة لكافة منسوبيها. بهدف إتقان تلك الإجراءات وإحكامها بما يساهم في الارتقاء بالعمل الفني الإجرائي، وصولاً إلى العدالة الناجزة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وتناول الاجتماع التأكيد على تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وجرت مناقشة آلية تطوير العمل بما يخدم المستفيدين من مواطنين ومقيمين، ومناقشة إجراءات التحقيق والادعاء العام والرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، والتفتيش والمتابعة، والتعاون الدولي، والأعمال المساندة، واستعراض استراتيجية إدارة التطوير والتخطيط الإستراتيجي، ومبادرات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وآلية توزيع منسوبي النيابة العامة بحسب الاحتياج والاختصاص، وتضمن الاجتماع عرضاً مرئياً عن مراكز الاتصال والعمليات النيابية في منطقة الرياض ومبادرة أداء لقياس مستوى أداء منسوبي النيابة ومبادرة توثيق خدمة المراجعين، وتجربة فرع النيابة العامة بمنطقة عسير في تفعيل مكاتب التنسيق الأمني.