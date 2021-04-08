شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 902 حالة مؤكدة بكورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة الصحة أنها رصدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (902) حالة مؤكدة وتعافي (469) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7468) منها (874) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة، وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (9) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6728) حالة -رحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء (71946) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).